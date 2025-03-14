В 2025 году Ростовской области грозит маловодье

В 2025 году на юге страны, включая Ростовскую область, ожидается маловодье, которое может создать трудности для аграриев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, передает агентство «Интерфакс».
По словам вице-премьера, недостаток воды уже фиксируют в некоторых регионах страны, и в этой ситуации необходима корректировка работы водохранилищ.
— На основе прогнозов, думаю, что Росводресурсами будут скорректированы режимы работы водохранилищ. Мы неоднократно поднимали эту тему. Планово-предупредительные работы должны быть реализованы, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Зампредседателя правительства страны также обратил внимание на возможность паводков и необходимость минимизации их негативных последствий. Он добавил, что в 2025 году Росгидромет ранее обычного подготовил предварительный прогноз развития половодья. Документ уже довели до всех регионов.
Напомним, ранее из-за риска засухи аграрии Ростовской области застраховали почти 1,1 млн га озимых культур.