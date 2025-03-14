В 2025 году Ростовской области грозит маловодье

Зампредседателя правительства страны также обратил внимание на возможность паводков и необходимость минимизации их негативных последствий. Он добавил, что в 2025 году Росгидромет ранее обычного подготовил предварительный прогноз развития половодья. Документ уже довели до всех регионов.