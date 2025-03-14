В Храброво третий день задерживаются самолёты, пассажиры ждут вылета по 2−7 часа

Самолёты в Храброво задерживались 11 и 13 марта. Утром во вторник Росавиация закрыла небо над Москвой, Нижним Новгородом и Ярославлем. Сначала в калининградском аэропорту опоздали четыре рейса, но к 9:00 их количество увеличилось в два раза, несколько полётов отменили. В четверг пассажиры ждали вылета от 15 минут до 3,5 часа. Вечером неудобства продолжились: в Калининград не могли добраться авиапассажиры из Перми, Ульяновска и Саратова.