В Храброво третий день задерживаются самолёты, пассажиры ждут вылета по 2−7 часа

В Храброво в очередной раз задерживаются пять рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта в пятницу, 14 марта.
На прилёт опаздывают самолёты:
U6 403 из Екатеринбурга авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 11:10 (по расписанию 8:45); EO 883 из Перми авиакомпании «Икар». Расчётное время — 15:50 (по расписанию 8:50); 5N 505 из Санкт-Петербурга авиакомпании Smartavia. Расчётное время — 10:20 (по расписанию 9:40.
На вылет задерживаются рейсы:
U6 404 в Екатеринбург авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 12:15 (по расписанию 9:30); EO 984 в Иваново авиакомпании «Икар». Расчётное время — 16:45 (по расписанию 9:50).
Самолёты в Храброво задерживались 11 и 13 марта. Утром во вторник Росавиация закрыла небо над Москвой, Нижним Новгородом и Ярославлем. Сначала в калининградском аэропорту опоздали четыре рейса, но к 9:00 их количество увеличилось в два раза, несколько полётов отменили. В четверг пассажиры ждали вылета от 15 минут до 3,5 часа. Вечером неудобства продолжились: в Калининград не могли добраться авиапассажиры из Перми, Ульяновска и Саратова.