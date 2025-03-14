Статистика ДТП с пострадавшими детьми обеспокоила УМВД Приморья

Также в Находке произошёл наезд на 15-летнюю девочку-подростка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пограничной в районе дома № 15. К счастью, всё обошлось амбулаторным лечением. Но водитель-нарушитель усугубил свою ответственность, так как с места аварии уехал. Беглеца уже нашли — им оказался 73-летний пенсионер с 26-летним стажем вождения. В 2025 году к ответственности за нарушение ПДД он уже привлекался, штраф оплатил. Состояние алкогольного опьянения у него не установлено. Пенсионеру придётся ответить по трём административным статьям: оставление места ДТП, причинение вреда здоровью участника дорожного движения и непредставление преимущества пешеходу.