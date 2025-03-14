Статистика ДТП с пострадавшими детьми обеспокоила УМВД Приморья

Так, 13 марта 2025 года около 17:50 произошло смертельное ДТП в Кировском районе: на 475-м километре федеральной трассы «Уссури» водитель автомобиля Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Виновник аварии и его четырёхлетняя пассажирка погибли на месте. Также в «Тойоте» ехала женщина, она в критическом состоянии доставлена в больницу.
14 марта в Находке в районе улицы Школьной аварию спровоцировала 46-летняя автомобилистка за рулём Toyota Land Cruiser 200. Двигаясь по направлению от остановки «Автовокзал» к остановке «Гостиница», она нарушила правила проезда перекрёстка, не уступив при развороте дорогу другому автомобилю, Toyota Roomy, которым управляла 23-летняя девушка, с ней ехал трёхлетний ребёнок. И девушка, и малыш госпитализированы с различными травмами, степень тяжести вреда их здоровью уточняется. Ребёнок находился в удерживающем устройстве.
Также в Находке произошёл наезд на 15-летнюю девочку-подростка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пограничной в районе дома № 15. К счастью, всё обошлось амбулаторным лечением. Но водитель-нарушитель усугубил свою ответственность, так как с места аварии уехал. Беглеца уже нашли — им оказался 73-летний пенсионер с 26-летним стажем вождения. В 2025 году к ответственности за нарушение ПДД он уже привлекался, штраф оплатил. Состояние алкогольного опьянения у него не установлено. Пенсионеру придётся ответить по трём административным статьям: оставление места ДТП, причинение вреда здоровью участника дорожного движения и непредставление преимущества пешеходу.
Всего с начала 2025 года на территории Приморского края произошло более 50 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. 60 детей травмированы, один ребенок погиб.