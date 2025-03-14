Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, по 3% — за партии «Справедливая Россия» и «Новые люди».