Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 83% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.

По мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.

Большинство (83%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 9% респондентов.

Более половины (57%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, по 3% — за партии «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 7−9 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.

Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.