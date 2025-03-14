Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
По мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Большинство (83%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 9% респондентов.
Более половины (57%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% — за КПРФ, по 3% — за партии «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 7−9 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.