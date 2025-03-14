В мэрии рассказали, как в новой системе оплаты проезда в автобусах Калининграда купить несколько билетов одной картой

В Калининграде уже несколько дней действует новая система оплаты проезда в городском общественном транспорте. Ее обсудили 14 марта в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов» вместе с замглавы городской администрации Игорем Шлыковым. В частности, он ответил на вопрос слушателя о том, как одной картой оплатить несколько билетов.
— Можете купить билеты с карты «Волна Балтики», с помощью банковской карты. Любым способом можете оплатить за себя и за того, за кого хотите. Есть только одно «но», которое нужно знать. Происходит отсечка от момента оплаты. Это сделано для того, что два-три раза не приложить случайно и не оплатить случайно проезд. Нужно приложить, подождать 20 секунд и еще раз приложить, — пояснил гость студии.
Калининград 11 марта перешел на новую систему оплаты проезда. Предыдущая работала с 2019 года. Теперь же пассажиры могут платить за проезд с помощью банковской карты, наличными, картой «Волна Балтики», по системе быстрых платежей, с помощью QR-кода. Также появилось мобильное приложение «Волна Балтики».