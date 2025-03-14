В мэрии рассказали, как в новой системе оплаты проезда в автобусах Калининграда купить несколько билетов одной картой

— Можете купить билеты с карты «Волна Балтики», с помощью банковской карты. Любым способом можете оплатить за себя и за того, за кого хотите. Есть только одно «но», которое нужно знать. Происходит отсечка от момента оплаты. Это сделано для того, что два-три раза не приложить случайно и не оплатить случайно проезд. Нужно приложить, подождать 20 секунд и еще раз приложить, — пояснил гость студии.