«Была запись видео, но экспертиза опровергла». Жительница Пинска через суд доказала, что ее ребенок не мог поцарапать чужую машину самокатом

В Пинске мать пошла в суд из-за обвинения в том, что ее ребенок поцарапал чужое авто самокатом. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Так, житель Пинска как-то утром обнаружил царапину на своем «Мини Купере», который был припаркован на стоянке. Мужчина просмотрел записи камеры наружного видеонаблюдения, и увидел, что между автомобилями на самокате катался ребенок. Автовладелец заявил, что царапины на иномарке появились из-за самокатчика. Он предложил родителям заплатить за ремонт авто. Дилерский центр выставил счет-фактуру на ремонт свыше 1200 белорусских рублей.
Но платить мать ребенка отказалась и обратилась в суд. На мировое соглашение, предложенное фигурантам, пинчанка не согласилась. Поэтому была проведена транспортно-трасологическая экспертиза.
Эксперт установил, что механические повреждения на передней правой двери автомобиля не могли быть образованы в результате контактирования с самокатом. Так, была доказана невиновность ребенка. И суд отказал в удовлетворении исковых требований хозяина «Мини Купера».
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