«Была запись видео, но экспертиза опровергла». Жительница Пинска через суд доказала, что ее ребенок не мог поцарапать чужую машину самокатом

Так, житель Пинска как-то утром обнаружил царапину на своем «Мини Купере», который был припаркован на стоянке. Мужчина просмотрел записи камеры наружного видеонаблюдения, и увидел, что между автомобилями на самокате катался ребенок. Автовладелец заявил, что царапины на иномарке появились из-за самокатчика. Он предложил родителям заплатить за ремонт авто. Дилерский центр выставил счет-фактуру на ремонт свыше 1200 белорусских рублей.