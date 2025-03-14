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В Новосибирске предупредили, кому угрожает MERS-вирус и чем он опасен

MERS-вирус, впервые зафиксированный в Саудовской Аравии, снова вызывает вопросы у медиков. Заслуженный врач РФ Андрей Осипов объяснил, кто находится в группе риска и может ли инфекция добраться до России.

Источник: Om1 Новосибирск

Главный врач Домодедовской больницы и заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал, насколько опасен ближневосточный респираторный синдром (MERS) и может ли он проникнуть в Россию, в том числе в Новосибирск, сообщает mosregtoday.ru.

MERS относится к семейству коронавирусов и впервые был зафиксирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Вирус передается от животных (в частности, верблюдов), а затем распространяется воздушно-капельным путем.

«Как и другие респираторные инфекции, MERS представляет наибольшую угрозу для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и легких», — отметил Осипов.

Специалист подчеркнул, что диагностика проводится с помощью стандартного ПЦР-теста, а лечение сводится к применению противовирусных препаратов.

Смещение туристического потока из Европы в Азию и Африку повышает вероятность завоза вируса в Россию, однако, по мнению врача, поводов для паники нет.

«Конечно, заносы в Россию возможны, но большого риска нет. Вирус активно распространяется в межсезонье, когда температура резко колеблется. Это создает условия для его размножения», — добавил Осипов.

В Новосибирске пока не зарегистрированы случаи заражения MERS, однако медики рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, особенно в период весенних перепадов температуры.