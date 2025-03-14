В Новосибирске предупредили, кому угрожает MERS-вирус и чем он опасен

Главный врач Домодедовской больницы и заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал, насколько опасен ближневосточный респираторный синдром (MERS) и может ли он проникнуть в Россию, в том числе в Новосибирск, сообщает mosregtoday.ru.
MERS относится к семейству коронавирусов и впервые был зафиксирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Вирус передается от животных (в частности, верблюдов), а затем распространяется воздушно-капельным путем.
«Как и другие респираторные инфекции, MERS представляет наибольшую угрозу для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и легких», — отметил Осипов.
Специалист подчеркнул, что диагностика проводится с помощью стандартного ПЦР-теста, а лечение сводится к применению противовирусных препаратов.
Смещение туристического потока из Европы в Азию и Африку повышает вероятность завоза вируса в Россию, однако, по мнению врача, поводов для паники нет.
«Конечно, заносы в Россию возможны, но большого риска нет. Вирус активно распространяется в межсезонье, когда температура резко колеблется. Это создает условия для его размножения», — добавил Осипов.
В Новосибирске пока не зарегистрированы случаи заражения MERS, однако медики рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, особенно в период весенних перепадов температуры.