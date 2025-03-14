Стало известно, сколько новосибирцам работать для пенсии в 100 тыс. ₽

Чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, россиянам необходимо проработать 45 лет с зарплатой минимум 230 тысяч рублей, заявила экономист и член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко, сообщает mosregtoday.ru.
По её словам, достичь такого уровня выплат возможно только при официальном оформлении, стабильном стаже без длительных перерывов и высокой заработной плате. При этом эксперт отмечает, что большинству граждан это недоступно.
«Чтобы нам еще разрешили доработать до 75 лет, необходимо соответствовать требованиям рынка. Например, сейчас быть IT-подкованным, разговаривать на понятном всем языке и иметь здоровье, позволяющее человеку отработать восьмичасовой рабочий день. Нужно быть доступным, экономически активным, в ресурсе 24/7», — подчеркнула Литвиненко.
Экономист также прогнозирует, что в будущем работодатели будут уделять больше внимания «эмоциональному капиталу» сотрудников. Это позволит снизить стресс, улучшить рабочий климат и повысить продуктивность.