Стало известно, сколько новосибирцам работать для пенсии в 100 тыс. ₽

«Чтобы нам еще разрешили доработать до 75 лет, необходимо соответствовать требованиям рынка. Например, сейчас быть IT-подкованным, разговаривать на понятном всем языке и иметь здоровье, позволяющее человеку отработать восьмичасовой рабочий день. Нужно быть доступным, экономически активным, в ресурсе 24/7», — подчеркнула Литвиненко.