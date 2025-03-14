Очевидцы сообщают о затоплении микрорайона из-за аварии в Перми

Как рассказала perm.aif.ru местная жительница Дарья, затопившая микрорайон вода начала стекать в низины — к прогулочной тропе рядом с частным сектором на улице Самолётной. По словам девушки, люди не знают, как пройти затопленные участки и застревают в грязи. Так, одним из застрявших стал курьер популярной сети доставок. Молодой человек на велосипеде увяз и с трудом выбрался из воды.