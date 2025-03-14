Очевидцы сообщают о затоплении микрорайона из-за аварии в Перми

Жители Индустриального района сообщили perm.aif.ru о потопе в микрорайоне Новоплоском рядом с улицей Стахановской.
Речь идёт об улицах, расположенных неподалёку от Стахановского кольца. Днём 14 марта пермяки начали публиковать сообщения в социальных сетях об улицах, залитых водой. На фотографиях было видно потоки воды, которые стекают по дорогам и тротуарам.
Как рассказала perm.aif.ru местная жительница Дарья, затопившая микрорайон вода начала стекать в низины — к прогулочной тропе рядом с частным сектором на улице Самолётной. По словам девушки, люди не знают, как пройти затопленные участки и застревают в грязи. Так, одним из застрявших стал курьер популярной сети доставок. Молодой человек на велосипеде увяз и с трудом выбрался из воды.
Затопление также коснулось и пересечения улицы Левченко и улицы Малой. Прямо возле корпуса школы № 122 и детского сада дети вынуждены перебегать дорогу через потоки воды.
В ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье» perm.aif.ru сообщили, что знают об аварии и подтоплении. По данным коммунальной организации, сейчас на место выехали рабочие. Возможно отключение воды.
«В микрорайоне Новоплоский зафиксирована утечка воды с подтоплением прилегающей территории. Бригада НОВОГОРа выехала для обследования, проводятся мероприятия по локализации. Если потребуется отключение потребителей, сообщим дополнительно», — ответили perm.aif.ru в компании.
Организация также сообщила, что пониженное давление наблюдается не только в Индустриальном районе, но и в части Свердловского и Мотовилихинского районов.