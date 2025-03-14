В Омске раскрыли подробности предстоящей кругосветной парусной экспедиции

Путешествие продлится 10 месяцев и охватит огромный маршрут в 45 тысяч километров. Участники будут плавать под флагами Российского географического общества и БРИКС. Они будут пересекать Атлантический океан, посещать Исландию и исследовать Северный морской путь, а также Тихий океан. Завершится экспедиция в Южной Америке, где команда планирует достигнуть самых крайних точек планеты — мыса Челюскин в России и мыса Горн в Чили. Особое внимание будет уделено Тихому океану, включая остановки на островах Французской Полинезии, Маркизах и даже на легендарном острове Пасхи. Самый длинный этап путешествия — 40-дневный переход от Петропавловска-Камчатского до Маркизских островов без остановок в портах.