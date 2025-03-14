В Омске раскрыли подробности предстоящей кругосветной парусной экспедиции

Яхтсмен Сергей Щербаков и председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт рассказали о планах и деталях этого амбициозного проекта. Старт экспедиции запланирован на 12 апреля текущего года в бразильском городе Сальвадор.
Путешествие продлится 10 месяцев и охватит огромный маршрут в 45 тысяч километров. Участники будут плавать под флагами Российского географического общества и БРИКС. Они будут пересекать Атлантический океан, посещать Исландию и исследовать Северный морской путь, а также Тихий океан. Завершится экспедиция в Южной Америке, где команда планирует достигнуть самых крайних точек планеты — мыса Челюскин в России и мыса Горн в Чили. Особое внимание будет уделено Тихому океану, включая остановки на островах Французской Полинезии, Маркизах и даже на легендарном острове Пасхи. Самый длинный этап путешествия — 40-дневный переход от Петропавловска-Камчатского до Маркизских островов без остановок в портах.
Экипаж экспедиции составляют восемь человек — по четыре представителя России и Бразилии. Команде предстоит работать под руководством опытных участников: бразильца Алейшо Белова, который имеет за плечами пять кругосветных путешествий, и российского яхтсмена Сергея Щербакова, который также дважды побывал в кругосветке.
Экспедиция будет не только спортивным событием, но также включает в себя научные исследования и экологические наблюдения. Команда планирует вести видеодневник о своём пути и взаимодействовать с местными жителями в портовых городах.
Сергей Щербаков отметил, что яхта, на которой они отправятся в плавание, уже подготовлена, и команда активно завершает подготовительные работы.
Ожидается, что финишировать экспедиция будет в Сальвадоре в конце февраля или начале марта 2026 года.