Воду отключат в понедельник на двух улицах левого берега на 6 часов

Для осуществления работ на сети потребуется приостановка подачи ресурса в дома, расположенные по следующим адресам: ул. Минская, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 23, Ленинский проспект, 134, 136, 138.Воды там не будет с 10.00 до 16.00.
Горожан просят заранее запасаться ресурсом, если такая необходимость существует.
На этой неделе задвижку диаметром в 400 миллиметров уже меняли на улице Ломоносова. Тогда ограничения продлились восемь часов. Воду отключали только на одной улице — там же, где велись работы. В зону отключения попали семнадцать домов.