Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воду отключат в понедельник на двух улицах левого берега на 6 часов

В понедельник, 17 марта, жители части левого берега на шесть часов останутся без холодного водоснабжения из-за проведения плановых работ. Как пояснили в «РВК-Воронеж», в начале следующей недели специалисты будут менять запорную арматуру в районе дома № 19/2 по улице Минской.

Источник: AP 2024

Для осуществления работ на сети потребуется приостановка подачи ресурса в дома, расположенные по следующим адресам: ул. Минская, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 23, Ленинский проспект, 134, 136, 138.Воды там не будет с 10.00 до 16.00.

Горожан просят заранее запасаться ресурсом, если такая необходимость существует.

На этой неделе задвижку диаметром в 400 миллиметров уже меняли на улице Ломоносова. Тогда ограничения продлились восемь часов. Воду отключали только на одной улице — там же, где велись работы. В зону отключения попали семнадцать домов.