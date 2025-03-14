Проект строительства нового корпуса лагеря «Юность» прошёл экспертизу

Строительство нового корпуса для «Юности» в октябре 2024 года анонсировал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Помимо загородного центра им. Гайдара, объекты должны появиться также в лагерях в лагерях «Алые паруса», имени Лёни Голикова и «Мечта». «260 новых мест позволят увеличить на тысячу количество детей, отдыхающих в загородных лагерях. На особом контроле — проведение ремонтов, качество питания, подготовка специалистов и безопасность», — заявил тогда глава региона.