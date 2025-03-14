С 1 апреля в Пермском крае начинается сезон охоты на бурого медведя

С 1 апреля в Пермском крае стартует сезон охоты на бурого медведя, который продлится до конца мая. Об этом информирует Министерство природы региона.
Несмотря на установленные лимиты, ежегодно из разрешенного числа медведей добывается лишь около 26%. Квота на добычу медведей в регионе на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года составит 1176 особей, из которых 330 выделены для общедоступных охотничьих угодий.
Заявления на получение разрешений на добычу медведей можно подать в нескольких муниципальных районах и городских округах, включая Березники, Горнозаводск, Губаху, Кизел, Косоу, Красновишерск, Кудымкар, Соликамск, Чердынь, Чусовой, Юсьву, Юрлу и Александровск. В каждом из этих округов доступно от 1 до 11 разрешений.
«Разрешения выдаются в порядке очередности подачи заявлений. Прием заявлений начинается за 10 дней до начала охоты», — добавили в Минприроды.