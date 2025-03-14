С 1 апреля в Пермском крае начинается сезон охоты на бурого медведя

Несмотря на установленные лимиты, ежегодно из разрешенного числа медведей добывается лишь около 26%. Квота на добычу медведей в регионе на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года составит 1176 особей, из которых 330 выделены для общедоступных охотничьих угодий.