Жителей и гостей Хабаровского края приглашают в весенние походы

Любители активного отдыха могут попробовать свои силы в восхождении на одну из самых высоких гор региона — Таунга (16+), высотой 1458,5 метра. Маршрут проходит через живописные леса, а с вершины открывается впечатляющий вид на снежные хребты. Организаторы обещают, что путешествие подарит участникам полное погружение в атмосферу весенней природы и отдых от городской суеты.