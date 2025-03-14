Жителей и гостей Хабаровского края приглашают в весенние походы

В Хабаровском крае региональное министерство туризма представило новые варианты отдыха. В программе — захватывающие восхождения, познавательные экскурсии и художественные выставки, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Любители активного отдыха могут попробовать свои силы в восхождении на одну из самых высоких гор региона — Таунга (16+), высотой 1458,5 метра. Маршрут проходит через живописные леса, а с вершины открывается впечатляющий вид на снежные хребты. Организаторы обещают, что путешествие подарит участникам полное погружение в атмосферу весенней природы и отдых от городской суеты.
Еще одна возможность покорить высоты — отправиться 15 марта на скалы Надге и подняться на гору Амба (12+). Этот маршрут подходит даже для новичков, не требует специальной подготовки и занимает один день: выезд в 06:00, возвращение в 22:00.
Тем, кто предпочитает культурные и исторические открытия, предлагаются экскурсии в историко-демонстрационную галерею «Кабинетъ» (16+). В залах представлена коллекция артефактов, связанных с коренными народами Приамурья, денежными знаками Российской Империи, а также редкими находками, такими как осколок Сихотэ-Алинского метеорита и зуб пещерного льва. Экскурсоводы-коллекционеры расскажут гостям удивительные истории об экспонатах.
Для тех, кто хочет познакомиться с древним наследием, доступны поездки к петроглифам Сикачи-Аляна (6+), а также экскурсия «Духовное наследие Геннадия Павлишина» по храмам Северного округа Хабаровска (6+).
Любители искусства могут посетить персональную выставку «Линии… Городские приключения» (6+) архитектора Александра Селеменева. Экспозиция проходит с 3 по 15 марта в Доме творческой интеллигенции и представляет графические работы, отражающие городскую жизнь России.
Подробности о турах и мероприятиях можно узнать на официальных страницах министерства туризма Хабаровского края в социальных сетях: Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также в аккаунтах регионального туристского информационного центра.