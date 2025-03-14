Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком начал проверку по факту смерти журналиста в Новосибирске

Установлением обстоятельств гибели 52-летнего мужчины занимаются следователи.

Источник: Соцсети

Управление следственного комитета по региону проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 14 марта, в пресс-службе СУ СК по России Новосибирской области.

По данным следствия, вечером 13 марта в Железнодорожном районе города в административном здании, было найдено тело 52-летнего мужчины. По этому инциденту следственным отделом организована процессуальная проверка.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти жителя областного центра», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе охранного предприятия, сотрудники которого помогли открыть дверь туалета, где нашли тело, уточнили информацию по происшествию. Стало известно, что к ним обращалась администратор арт-проекта «Цоколь», а не Дома джаза. Как выяснилось, «Цоколь» арендует помещение у бизнес-центра «На Вокзальной» и не имеет отношения к Дому джаза. В заведении в этот вечер не было никаких музыкальных программ.

По имеющейся информации от источников НДН.инфо, мужчина, тело которого обнаружили в здании, мог быть Юрием Фомиченко, журналистом, который ранее работал в «Царьград. Новосибирск».

Ранее мы сообщали, что посетитель клуба обнаружен в туалете без признаков жизни.

Глеб Хаистов