Следком начал проверку по факту смерти журналиста в Новосибирске

Управление следственного комитета по региону проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 14 марта, в пресс-службе СУ СК по России Новосибирской области.
По данным следствия, вечером 13 марта в Железнодорожном районе города в административном здании, было найдено тело 52-летнего мужчины. По этому инциденту следственным отделом организована процессуальная проверка.
«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти жителя областного центра», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе охранного предприятия, сотрудники которого помогли открыть дверь туалета, где нашли тело, уточнили информацию по происшествию. Стало известно, что к ним обращалась администратор арт-проекта «Цоколь», а не Дома джаза. Как выяснилось, «Цоколь» арендует помещение у бизнес-центра «На Вокзальной» и не имеет отношения к Дому джаза. В заведении в этот вечер не было никаких музыкальных программ.
По имеющейся информации от источников НДН.инфо, мужчина, тело которого обнаружили в здании, мог быть Юрием Фомиченко, журналистом, который ранее работал в «Царьград. Новосибирск».
Ранее мы сообщали, что посетитель клуба обнаружен в туалете без признаков жизни.
Глеб Хаистов