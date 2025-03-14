Следком начал проверку по факту смерти журналиста в Новосибирске

В пресс-службе охранного предприятия, сотрудники которого помогли открыть дверь туалета, где нашли тело, уточнили информацию по происшествию. Стало известно, что к ним обращалась администратор арт-проекта «Цоколь», а не Дома джаза. Как выяснилось, «Цоколь» арендует помещение у бизнес-центра «На Вокзальной» и не имеет отношения к Дому джаза. В заведении в этот вечер не было никаких музыкальных программ.