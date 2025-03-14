Болельщиков «Сибири» научат правильно оказывать первую помощь

В субботу, 15 марта, в здании «Сибирь-Арены» перед матчем новосибирской команды против нижегородского «Торпедо» пройдёт профилактическая акция «Сибирь за здоровье». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В этот день с 15:00 до 17:30 специалисты Регионального центра общественного здоровья, Территориального центра медицины катастроф и «Волонтеры-медики» проведут на стадионе мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и удалению инородного предмета из дыхательных путей.
Болельщики смогут узнать о юридических аспектах первой помощи и смогут отработать практические навыки на муляжах и тренажёрах. А кроме того, можно будет проверить знания в викторине «Первая помощь».
Также с 14:30 до 17:30 возле «Сибирь-Арены» будет работать тест-мобиль областного кожно-венерологического диспансера, в котором все желающие смогут пройти тест на гепатит С, сделать дерматоскопию родинок и получить консультацию дерматовенеролога.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что «Сибирь» начала последнюю домашнюю серию «регулярки» победой над «Амуром».