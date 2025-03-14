Болельщиков «Сибири» научат правильно оказывать первую помощь

В этот день с 15:00 до 17:30 специалисты Регионального центра общественного здоровья, Территориального центра медицины катастроф и «Волонтеры-медики» проведут на стадионе мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и удалению инородного предмета из дыхательных путей.