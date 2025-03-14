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В Крыму строят дорогу в объезд «Артека»

Дорогу в объезд «Артека» в Крыму достроят к июню 2026 года.

Источник: Служба автомобильных дорог Крыма

К июню 2026 года в Крыму планируют достроить дорогу в объезд международного детского центра «Артек». Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

Протяженность дороги составит 1939 метров. Контракт на выполнение работ заключили в июле 2024 года.

«Реализация объекта обеспечит транспортную доступность к частным домовладениям ТСН “Прибрежный” и гостевому дому “Тиммен-хаус”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заезжать на территорию «Артека» при этом не понадобится.

В рамках реализации проекта собираются проложить шесть водопропускных труб. Кроме того, строители возведут мост длиной 72,77 метра, а также семь подпорных стен. Планируется, что строительство завершится 1 июня 2026 года.