В Крыму строят дорогу в объезд «Артека»

К июню 2026 года в Крыму планируют достроить дорогу в объезд международного детского центра «Артек». Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.
Протяженность дороги составит 1939 метров. Контракт на выполнение работ заключили в июле 2024 года.
«Реализация объекта обеспечит транспортную доступность к частным домовладениям ТСН “Прибрежный” и гостевому дому “Тиммен-хаус”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что заезжать на территорию «Артека» при этом не понадобится.
В рамках реализации проекта собираются проложить шесть водопропускных труб. Кроме того, строители возведут мост длиной 72,77 метра, а также семь подпорных стен. Планируется, что строительство завершится 1 июня 2026 года.