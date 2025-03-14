В Калининграде намерены ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

То, что у операторов городских прокатов есть техническая возможность ограничить максимальную скорость, подтвердил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он же сообщил, что в Калининграде на сегодняшний день средствами индивидуальной мобильности пользуются около 30 тысяч человек. При этом ежегодно количество пользователей в среднем увеличивается на 4%.