В Казани прошел форум по сохранению снежного барса

Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса — символа республики. По инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова в 2022 году в Майминском районе Республики Алтай началось строительство центра «Снежный барс», где в естественной среде обитания будут разводить ирбисов. На территории центра возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс. В рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.