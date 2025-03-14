В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса

По словам Макановой, в рамках достижения этой цели уделяется большое внимание увеличению площади особо охраняемых природных территорий в ареале снежного барса, активному привлечению к этой работе научного сообщества, работе с органами власти и населением в субъектах РФ, где обитает снежный барс. Она отметила, что в общем объеме территорий ареала обитания снежного барса особо охраняемые природные территории составляют всего 16%, работа по увеличению их площади будет продолжена.