В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости. Более 5,5 миллиона гектаров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действует в России, они являются одной из самых эффективных форм сохранения снежного барса, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
«В местах обитания снежного барса на сегодняшний момент функционирует 17 особо охраняемых природных территорий площадью более 5,5 миллиона гектаров. И конечно, это на сегодняшний момент самый эффективный способ сохранения любого вида, в том числе снежного барса», — сказала Маканова в ходе конференции.
Она напомнила, что в Российской Федерации в 2014 году утверждена стратегия сохранения снежного барса, целью которой является достижение на территории РФ популяции снежного барса численностью не менее 150 особей.
По словам Макановой, в рамках достижения этой цели уделяется большое внимание увеличению площади особо охраняемых природных территорий в ареале снежного барса, активному привлечению к этой работе научного сообщества, работе с органами власти и населением в субъектах РФ, где обитает снежный барс. Она отметила, что в общем объеме территорий ареала обитания снежного барса особо охраняемые природные территории составляют всего 16%, работа по увеличению их площади будет продолжена.
Среди основных мер по сохранению данного вида представитель Минприроды России назвала снижение уровня конфликтов между человеком и снежным барсом, борьбу с браконьерством, создание эффективной системы мониторинга снежного барса, внедрение новых методов изучения популяций, развитие международного сотрудничества со странами ареала снежного барса.
Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай — 54, в Туве их 15, в Красноярском крае — 11, в Бурятии — 7.