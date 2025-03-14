Инженеры уходят работать курьерами в Новосибирске

По информации аналитического сервиса «Люди в цифрах», зарплатные предложения в ЖКХ варьируются от 57 до 149 тысяч рублей. Коммунальщики готовы платить больше всего региональным представителям, отвечающим за инженерное оборудование, и монтажникам систем вентиляции и кондиционирования (до 180 тысяч рублей в месяц до вычета налогов).