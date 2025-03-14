Инженеры уходят работать курьерами в Новосибирске

В сфере ЖКХ Новосибирской области наблюдается острая нехватка кадров, усугубляющаяся тем, что инженеры предпочитают работу курьерами. По данным hh.ru, в 2024 году в отрасли было открыто 1,6 тысячи вакансий, что на 29% больше, чем годом ранее. Наиболее дефицитными являются профессии слесаря, сантехника, уборщика и дворника, сообщает Infopro54.ru.
По информации аналитического сервиса «Люди в цифрах», зарплатные предложения в ЖКХ варьируются от 57 до 149 тысяч рублей. Коммунальщики готовы платить больше всего региональным представителям, отвечающим за инженерное оборудование, и монтажникам систем вентиляции и кондиционирования (до 180 тысяч рублей в месяц до вычета налогов).
Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица сообщил, что в Новосибирске недокомплект технического персонала превышает 50%.
«Технический персонал, инженеры охотнее идут в курьеры за те же 100 тысяч. И смешно, и грустно», — отметил он.
Компании ЖКХ ищут сотрудников как среди местных жителей, так и среди трудовых мигрантов, а также активно сотрудничают с колледжами и техникумами, выплачивая студентам полноценную зарплату во время практики.
Курьер входит в топ-20 самых востребованных специальностей в Новосибирской области, а сами курьеры сообщают о возможности заработка около 5,5 тысяч рублей за 12-часовую смену. Директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева отметила, что дефицит курьеров приводит к увеличению сроков доставки.