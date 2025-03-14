В Иркутской области введут ограничение движения для грузовиков с 15 апреля

Важно! Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами. Также в том случае, если водители доставляют продукты, животных, лекарства, удобрения, почту, предметы, необходимые для предотвращения стихийных бедствий. Проехать без проблем сможет транспорт федеральных органов исполнительной власти и грузовики дорожников. Отметим, перед тем, как ввести ограничения, специалисты установят информационные знаки.