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В Иркутской области введут ограничение движения для грузовиков с 15 апреля

Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутской области с 15 апреля вводится ограничение движения для грузового транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Дирекции автодорог, они касаются допустимой нагрузки и предельных габаритов авто.

— Данная мера необходима для того, чтобы предотвратить снижение несущей способности конструктивных элементов, которые может вызвать непогода. Также это поможет обеспечить безопасность дорожного движения, — сказано в сообщении.

Важно! Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами. Также в том случае, если водители доставляют продукты, животных, лекарства, удобрения, почту, предметы, необходимые для предотвращения стихийных бедствий. Проехать без проблем сможет транспорт федеральных органов исполнительной власти и грузовики дорожников. Отметим, перед тем, как ввести ограничения, специалисты установят информационные знаки.