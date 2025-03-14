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В Омске сбили 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Школьница переходила дорогу на красный свет.

Источник: РИА "Новости"

В Омске правоохранители сообщили в пятницу, 14 марта 2025 года, что около 8 утра в Центральном административном округе Омска в ДТП пострадал ребенок.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “БМВ”, женщина 2000 г. р., в районе дома № 20 по ул. Кемеровская допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — передает ведомство.

В результате происшествия 11-летняя девочка госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.