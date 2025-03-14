От ясной погоды до осадков и гололедицы: антициклон наступает на Казахстан

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, на погодные условия в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса.
Антициклон, охватывающий восточные, центральные и северо-восточные регионы, создаст сухую и устойчивую погоду без осадков. В то же время западные, северные и южные области окажутся под воздействием ложбины северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, усилению ветра и образованию гололедицы.
В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость.
Температурный фон ожидается:
- на западе страны ночью — 2−7 градусов тепла, днем — 12−20 градусов тепла;
- в северных областях ночью ожидается от 1−10 градусов до 3−2 градусов мороза, днем — от 1−6 градусов тепла до 5−10 градусов мороза, дневные — от 2 градусов мороза-6 градусов тепла до 1−8 градусов тепла;
- на юге страны основной фон ночью — 2−7 градусов тепла, днем — повышение от 13−18 градусов до 18−23 градусов тепла, на юго-востоке страны основной фон — 2 градуса мороза — 3 градуса тепла;
- в горах 8−13 градусов мороза, днем — повышение от 10−15 градусов до 15−20 градусов тепла.
Ожидаемые осадки, туман и гололедица, как отмечают синоптики, могут осложнить дорожную обстановку, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.