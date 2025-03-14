От ясной погоды до осадков и гололедицы: антициклон наступает на Казахстан

Антициклон, охватывающий восточные, центральные и северо-восточные регионы, создаст сухую и устойчивую погоду без осадков. В то же время западные, северные и южные области окажутся под воздействием ложбины северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, усилению ветра и образованию гололедицы.