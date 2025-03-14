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Эксперты назвали лучшие туристические места Челябинска

Результатами опроса экспертного сообщества поделилось управление экономики администрации Челябинска. В качестве лучших мест для отдыха и спокойного времяпрепровождения специалисты назвали пятнадцать точек.

Отметили эксперты такие учреждения, направленные на повышение знаний населения, как главный корпус ЮУрГУ, символ науки и образования, и Государственный исторический музей Южного Урала, выступающий в роли хранителя истории и культурного наследия Челябинска. Среди религиозных объектов особого внимания удостоились Кафедральный собор Рождества Христова и Храм святого Александра Невского.

Тем, кто ищет острых ощущений, рекомендуют своими глазами увидеть Челябинский элеватор. Внимания и посещения, по мнению экспертов, стоят огромный цех трубопрокатного завода «Высота 239» и Немецкий квартал, построенный военнопленными в середине прошлого века. В список лучших туристических точек города также попало множество зон для прогулок и активного отдыха — Челябинский бор, Арт-сквер и набережная реки Миасс, «Сад камней», Велопешеходный вантовый мост, ЦПКиО имени Гагарина, сквер Алое поле и Кировка.