Эксперты назвали лучшие туристические места Челябинска

Тем, кто ищет острых ощущений, рекомендуют своими глазами увидеть Челябинский элеватор. Внимания и посещения, по мнению экспертов, стоят огромный цех трубопрокатного завода «Высота 239» и Немецкий квартал, построенный военнопленными в середине прошлого века. В список лучших туристических точек города также попало множество зон для прогулок и активного отдыха — Челябинский бор, Арт-сквер и набережная реки Миасс, «Сад камней», Велопешеходный вантовый мост, ЦПКиО имени Гагарина, сквер Алое поле и Кировка.