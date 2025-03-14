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Крымчан ждет короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня — 17 марта, понедельник, а также 19, 20 и 21 марта.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.

Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».