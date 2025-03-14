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Две несанкционированные свалки нашли в Башкирии

Свалки бытовых отходов обнаружены на территории Иглинского сельсовета.

Источник: Комсомольская правда

Региональное управление Россельхознадзора выявило две незаконные свалки твердых бытовых отходов в Иглинском районе Башкирии. Общая площадь свалок превышает 17 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свалки были обнаружены на землях сельскохозяйственного назначения в ходе проверки территории Иглинского сельсовета. Одна из них занимает 14,8 гектара, а другая — около 2,5 гектара. Собственнику земельного участка вынесено предупреждение о недопустимости загрязнения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии требуется ликвидировать 117 несанкционированных свалок.

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