Две несанкционированные свалки нашли в Башкирии

Региональное управление Россельхознадзора выявило две незаконные свалки твердых бытовых отходов в Иглинском районе Башкирии. Общая площадь свалок превышает 17 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Свалки были обнаружены на землях сельскохозяйственного назначения в ходе проверки территории Иглинского сельсовета. Одна из них занимает 14,8 гектара, а другая — около 2,5 гектара. Собственнику земельного участка вынесено предупреждение о недопустимости загрязнения.
Ранее сообщалось, что в Башкирии требуется ликвидировать 117 несанкционированных свалок.
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