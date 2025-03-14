Екатерина Мизулина: «Я очень люблю свою аудиторию — она самая светлая и самая лучшая»

— Часто хейт и травля направлены на то, чтобы была последующая реакция. Есть определенная группа так называемых троллей, которые питаются именно этой резкой эмоциональной реакцией людей. Самое важное, особенно если это ребенок, не оставаться в одиночку с этими проблемами и искать поддержку у друзей и близких. Но, конечно, когда речь доходит до угроз и насилия, то, безусловно, нужно идти в полицию или иногда даже в Следственный комитет, чтобы пресекать эти преступления. Не надо оставаться дома, не надо замалчивать эти проблемы.