Екатерина Мизулина: «Я очень люблю свою аудиторию — она самая светлая и самая лучшая»

— Судя по обращениям, которыми вы делитесь, школьники видят в вас заступницу в вопросах системы образования. А как сами школы на это реагируют?
— Школы реагируют по-разному. К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что детей начинают травить после того, как они ко мне обратились. То есть преследовать за правду. И это ситуация нередкая, мы обращаемся после этого в прокуратуру, чтобы защитить ребенка, который пытался добиться справедливости. На мой взгляд, лучше всегда озвучивать проблему, чтобы получить ее решение, нежели замалчивать ту или иную ситуацию.
— А как в целом реагировать на хейт и травлю?
— Часто хейт и травля направлены на то, чтобы была последующая реакция. Есть определенная группа так называемых троллей, которые питаются именно этой резкой эмоциональной реакцией людей. Самое важное, особенно если это ребенок, не оставаться в одиночку с этими проблемами и искать поддержку у друзей и близких. Но, конечно, когда речь доходит до угроз и насилия, то, безусловно, нужно идти в полицию или иногда даже в Следственный комитет, чтобы пресекать эти преступления. Не надо оставаться дома, не надо замалчивать эти проблемы.
— Что самое трогательное вам говорили или писали дети? Как выражается детская благодарность?
— Абсолютно по-разному: рисунки, песни, забавные кру́жки. Дети в принципе делятся всем, что у них в жизни: что происходит у них в школе, как отпраздновали какой-то праздник. Они наивные, открытые, теплые, поэтому я очень люблю свою аудиторию — она самая светлая и самая лучшая. Один раз была история, когда мальчик рассказал мне о том, что у него пакет с учебниками лопнул. Ему это показалось забавным, и он решил мне об этом написать.
— По работе вы совершаете множество перелетов. Есть ли лайфхаки, которые помогают вам переживать их последствия и джетлаг?
— Мало кто знает, что у меня аэрофобия: я боюсь летать, боюсь взлета. Думаю, многие с этим сталкиваются. Но такова реальность, такова работа, в некоторые наши удаленные регионы невозможно попасть иным образом. Поэтому я все равно летаю. Для женского организма самолет представляет определенную сложность: и задержка жидкости, и отсутствие сна. Но есть уже определенный набор привычек, которые я практикую, чтобы оставаться в форме. Например, я никогда почти не ем в самолете — я считаю, что это плохо влияет на нашу физиологию.
— Какой лайфхак помогает вам всегда оставаться в хорошей форме?
— Основной лайфхак — это режим. Важно высыпаться, прекращать прием пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ. Я это поняла уже во взрослом возрасте. Студентам и школьникам это не совсем понятно, но от этого в последующем многое зависит. И разумеется, важно, чтобы не было излишних стрессов и эмоциональных напряжений. Я стараюсь очень много гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, я в этом спокойно себя чувствую.