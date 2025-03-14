В Омской области продлили ограничения на движение из-за погодных условий

Власти региона сообщили, что ограничения касаются пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси, а также грузовых автомобилей. Ожидается, что движение останется затруднённым как минимум до 15:00 по местному времени, но если погодные условия ухудшатся, этот срок могут пересмотреть.