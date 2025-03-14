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В Омской области продлили ограничения на движение из-за погодных условий

В Омской области продолжаются ограничения на движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: МК

Власти региона сообщили, что ограничения касаются пассажирских автобусов, маршруток и легковых такси, а также грузовых автомобилей. Ожидается, что движение останется затруднённым как минимум до 15:00 по местному времени, но если погодные условия ухудшатся, этот срок могут пересмотреть.

Особые ограничения введены на федеральных трассах Р-254 «Иртыш» и А-320 на отдельных участках, что затрудняет передвижение по всему региону. Это касается Исилькульского, Москаленского, Марьяновского, Омского, Тюкалинского, Любинского, Крутинского, Кормиловского, Калачинского и Черлакского районов.

Водителей призывают быть осторожными, учитывать погодные условия и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дорогах.