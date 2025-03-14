Минтранс обновил нормы, затрагивающие режим труда и отдыха водителей

Правила распространяются на водителей, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, водителей троллейбусов и трамваев. Исключение составляют случаи автоперевозок глав государств, представителей парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, технического персонала этих делегаций, а также воинских автомобильных перевозок.
Как рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса, постановление принято для систематизации нормативных правовых актов, а также консолидации норм, затрагивающих режим труда и отдыха водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.
Кроме того, документом предусмотрено, что при выполнении международных автомобильных перевозок наниматели могут руководствоваться нормами данного постановления, если они не противоречат международному законодательству. «Так, если положениями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены постановлением, то применяются положения европейского соглашения», — пояснили в ведомстве.
Данная норма позволит для организаций, выполняющих международные перевозки, учесть нормы главы 10 Трудового кодекса, которые являются обязательными для исполнения всеми работниками и нанимателями, заключившими трудовой договор на территории страны.
Согласно постановлению, наниматели устанавливают порядок ознакомления водителей с графиками работ (сменности) и (или) изменениями в рамках законодательства о труде.
Также определено, что включается в рабочее время водителя. Для избежания разночтения в применении терминов «простои» дано четкое определение, в каком случае имеет место время простоев не по вине водителя во время рабочего дня.
Кроме того, документом введены ограничения времени при управлении транспортным средством, используемым при выполнении перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом в течение суток.
Вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотренные данным документом, регулируются законодательством о труде.
Утратившими силу признаются постановления ведомства от 25 ноября 2010 года № 82, от 24 июня 2014 года № 19 (подпункт 1.2 пункта 1), от 19 апреля 2018 года № 13.
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.