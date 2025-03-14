Как в Казахстане защитят владельцев новых автомобилей

Новые машины покупают. Статистики, к сожалению, у меня сейчас под рукой нет. Но простой пример. Zeekr автомобиль купили. Поступила жалоба. Они не хотели восстанавливать права потребителя. Гоняли его. По-моему, там женщина была. В конце концов, потребитель вынужден был прибегнуть к нашей помощи. И мы сумели защитить права потребителя.