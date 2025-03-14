Умер Алексей Шманов, известный в Иркутске поэт и прозаик.

Его первые произведения были опубликованы в 1984 году. Стихи, рассказы, отрывки из романов, рецензии на книги и пьесы выходили в коллективных сборниках, журналах и альманахах Москвы. Мужчина также был редактором, писал различные сценарии для московских сериалов, по его пьесам были поставлены различные спектакли. Достижения писателя были отмечены множественными наградами.