Умер Алексей Шманов, известный в Иркутске поэт и прозаик, 12 марта 2025. Мужчина был членом Союза российских писателей, первые стихи и рассказы сочинил в далеком 1969 году. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Доме литераторов.
Умер Алексей Шманов, известный в Иркутске поэт и прозаик.
Алексей Шманов родился в деревне Александровка Липецкой области. Школу окончил в Липецке, учился в ВУЗах Москвы, Липецка и Иркутска. За долгие годы жизни попробовал себя во многих профессиях, в том числе в преподавании и строительстве.
Его первые произведения были опубликованы в 1984 году. Стихи, рассказы, отрывки из романов, рецензии на книги и пьесы выходили в коллективных сборниках, журналах и альманахах Москвы. Мужчина также был редактором, писал различные сценарии для московских сериалов, по его пьесам были поставлены различные спектакли. Достижения писателя были отмечены множественными наградами.
Умер Алексей Шманов, известный в Иркутске поэт и прозаик, на 65 году жизни. Отпевание и прощание состоится 17 марта с 10:00 до 11:00 в Харлампиевском храме в Иркутске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 104 году жизни умерла Галина Утюжникова, известная в Иркутске долгожительница.