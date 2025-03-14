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Инь и ян: в Калининградском зоопарке рассказали о характере питонов Златы и Зены, родившихся в прошлом году (видео)

Одна из дочек больше похожа на мать Зою, а вторая — на папу Тиграна.

Питоны Злата и Зена имеют не только разную внешность, но и характеры. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

Первая дочка оказалась копией папы Тиграна, а вторая — вылитой мамой Зоей.

«Блондинка Злата не практикует подвижный образ жизни: всё больше спит или лежит на одном месте. И нрав у Златы не “золотой”: как и отец бывает агрессивна, — поделились в зоопарке. — Зато Зена по характеру — ну просто мать и даже круче! Кажется, что эта барышня вообще никогда не спит: каждый уголок, бассейн и стены — всё надо исследовать и попробовать на ощупь. К людям она лояльна. Когда чистят её объём, будет лишь косить любопытным глазом».

В декабре 2024 года в Калининградском зоопарке проводили на заслуженный отдых питона Зою. Звезду террариума заменили две её дочки Злата и Зена.