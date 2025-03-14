Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,9% россиян назвали «Единую Россию», 10,5% — ЛДПР, 10,4% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 4,4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.