Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Большинство (79,3%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 77,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 14,6%.
Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют — 18,2%. При этом, согласно результатам опроса, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,6% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,9% россиян назвали «Единую Россию», 10,5% — ЛДПР, 10,4% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 4,4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 9,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3−9 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.