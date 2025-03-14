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Зимнюю дорогу через нацпарк Самарская Лука закроют с 15 марта

Самарцев предупредили о закрытии зимника Белые домики — Шелехметь.

Источник: соцсети

С 15 марта в Самарской области закроют зимнюю лесную дорогу через национальный парк Самарская Лука. О завершении обслуживания этого зимника из-за наступления теплой погоды сообщили в АО «АСАДО».

— Временный лесной маршрут был организован с 16 декабря 2024 года, — уточнила пресс-служба компании.

Она работала в соответствии с приказом нацпарка, чтобы обеспечить транспортную доступность населенных пунктов, которые находятся там, с дорогами Самарской области. Обслуживало зимник АО «АСАДО», а точнее — Волжский филиал ДЭУ.