Сергей Собянин: Москва готовится к запуску производства новых лекарств

По словам Собянина, поддержка города позволила производствам в январе текущего года нарастить выпуск лекарств на 12,3%. При этом в 2024 году объем рынка фармацевтической продукции в Москве составил 606,3 миллиарда рублей, что на 43,8% больше, чем в 2023 году, если сравнивать в сопоставимых ценах.