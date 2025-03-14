Курьеры в Ростовской области начали получать до 130 тысяч рублей

Спрос на курьеров в Ростовской области с декабря по март увеличился на 182% по сравнению с показателем годовой давности. К такому выводу пришли аналитики портала Авито Работа.
Чаще всего (47%) в указанный период искали доставщиков на автомобилях. На втором месте по востребованности (17%) оказались пешие работники. Также нужны были люди на велосипедах (13%) и самокатах (12%).
К слову, наибольший рост зарплат этой зимой произошел у автокурьеров. Средняя предлагаемая оплата труда для этой категории увеличилась на 68% и составила 128,8 тысячи рубля в месяц. Также на 4% больше — 69,4 тысячи рублей в месяц — стали получать курьеры на самокатах.
Отметим, несмотря заявленные суммы, реальный доход доставщиков напрямую зависит от количества заказов, рабочего графика и территории обслуживания.