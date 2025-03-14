Курьеры в Ростовской области начали получать до 130 тысяч рублей

К слову, наибольший рост зарплат этой зимой произошел у автокурьеров. Средняя предлагаемая оплата труда для этой категории увеличилась на 68% и составила 128,8 тысячи рубля в месяц. Также на 4% больше — 69,4 тысячи рублей в месяц — стали получать курьеры на самокатах.