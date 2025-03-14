В Башкирии до конца месяца закрывают 2 дороги в селах Аскино и Татышлы. С 11 часов 14 марта запрещен проезд для грузовых транспортных средств по дорогам межмуниципального значения.
Закрыт проезд по дороге Старобалтачево — Аскино с 0 по 43 км по территории Балтачевского и Аскинского районов. А также по дороге Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы с 0 по 26 км по территории Аскинского и Татышлинского районов.
Как сообщают в Госкомитете по ЧС, ограничения введены в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и потерей несущей способности дорожного полотна.
«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 23:30 мин 31 марта», — заявили в пресс-службе ведомства.