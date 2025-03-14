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В Башкирии до конца месяца закрывают 2 дороги в селах Аскино и Татышлы

С 11 часов 14 марта запрещен проезд для грузовых транспортных средств по дорогам межмуниципального значения.

Источник: freepik.com

В Башкирии до конца месяца закрывают 2 дороги в селах Аскино и Татышлы. С 11 часов 14 марта запрещен проезд для грузовых транспортных средств по дорогам межмуниципального значения.

Закрыт проезд по дороге Старобалтачево — Аскино с 0 по 43 км по территории Балтачевского и Аскинского районов. А также по дороге Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы с 0 по 26 км по территории Аскинского и Татышлинского районов.

Как сообщают в Госкомитете по ЧС, ограничения введены в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и потерей несущей способности дорожного полотна.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 23:30 мин 31 марта», — заявили в пресс-службе ведомства.