В Башкирии до конца месяца закрывают 2 дороги в селах Аскино и Татышлы

Закрыт проезд по дороге Старобалтачево — Аскино с 0 по 43 км по территории Балтачевского и Аскинского районов. А также по дороге Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы с 0 по 26 км по территории Аскинского и Татышлинского районов.