Минниханов показал видео с ирбисами из алтайского центра «Снежный барс»

«Яңа үзәктә дүрт Барс яши. Барысы да үзләрен яхшы хис итә. Тик менә камерага төшәргә бик яратмыйлар (в переводе с татарского — “В новом центре живут четыре барса. Все чувствуют себя хорошо. Но вот сниматься на камеру не очень любят”)», — не без иронии заметил Минниханов.