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В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки

В Курске двоих военнослужащих приговорили к девяти годам колонии за взятки.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 14 мар — РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно материалам дела, осужденные, являясь должностными лицами военной комендатуры, договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Первый инцидент произошел осенью 2023 года, когда во время патрулирования территории в одном из районов области осужденные обнаружили находящихся за пределами полевого лагеря двух военнослужащих, которые пользовались мобильными телефонами.

«Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали», — говорится в сообщении.

Действуя по аналогичной схеме, осужденные потребовали деньги за освобождение от дисциплинарной ответственности еще от двух военнослужащих: один передал им 20 тысяч рублей, второй — 30 тысяч, следует из материалов дела.

Военнослужащих обвинили, в частности, в получении взяток с вымогательством. Вину в судебном заседании они не признали.

«Курский гарнизонный военный суд назначил каждому по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением воинских званий», — информирует пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Сообщается, что также у осужденных конфисковали в собственность государства сумму в размере 50 тысяч рублей.