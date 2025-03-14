В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки

«Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали», — говорится в сообщении.