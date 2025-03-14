Высокая активность клещей в Нижегородской области ожидается в апреле

В этом году потепление наступило раньше, чем обычно. Это повлияло и на активность клещей, которые уже начали выходить из зимней спячки. О мерах безопасности в период наступления сезона клещей рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова во время пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Обычно период наплыва клещей происходит в период майских праздников, но в этом году он ожидается в апреле. Частые оттепели этой зимой стали причиной локальной активности клещей уже в январе — тогда был зарегистрирован один случай присасывания клеща в Павловском районе.
За год в регионе насчитывается в среднем от 8 до 10 тысяч случаев обращений в Роспотребнадзор из-за клещей, но так как тёплая погода наступила раньше, чем ожидалось, это число будет выше.
Клещевая инфицированность в регионе доходит до 18% случаев. Чаще всего жители нижегородской области заражаются боррелиозом. Заболевания энцефалитом встречались лишь в 0,3% случаев присасывания клеща — этот вирус имеет наибольшую опасность.
Эксперт добавила, что даже при отсутствии симптомов клещевых инфекций после извлечения клеща, необходимо три недели наблюдать за своей температурой и общим состоянием. Чтобы обезопасить себя, жителям региона рекомендовано делать вакцинации против клещевого энцефалита как минимум за месяц до выезда в места обитания клещей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о росте заболеваемости гриппом в марте в Нижегородской области.