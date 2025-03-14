Высокая активность клещей в Нижегородской области ожидается в апреле

В этом году потепление наступило раньше, чем обычно. Это повлияло и на активность клещей, которые уже начали выходить из зимней спячки. О мерах безопасности в период наступления сезона клещей рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова во время пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).