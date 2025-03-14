В МФТИ стартовал проект по созданию нового лекарства для лечения рака молочной железы

На первом этапе планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия, они будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных. «Отбор lead-соединений будет осуществляться на основе их потенциальной активности и способности связываться с конкретными рецепторами, что критически важно для разработки таргетной терапии, — пояснил руководитель проекта. — В нашем случае — терапии для лечения гормон-рецептор-положительного рака молочной железы. Мы планируем использовать селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые способны разрушать рецепторы и предотвращать рост опухоли, а также новые модификации существующих молекул, способные улучшать их эффективность».