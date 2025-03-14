В МФТИ стартовал проект по созданию нового лекарства для лечения рака молочной железы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе МФТИ. Ожидается, что препарат будет в форме таблетки, сообщили в пресс-службе вуза.
«На базе МФТИ стартовал проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Ожидается, что к 2026 году команда ученых подготовит несколько панелей соединений, которые пройдут валидацию как in vitro, так и in vivo», — говорится в сообщении.
Проект возглавляет международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который до МФТИ работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США). «Мы работаем над тем, чтобы сделать лечение максимально комфортным для пациентов. Разработка препарата в форме таблетки более предпочтительна в нашем случае, чем создание инъекций. Все дело в том, что это безболезненно для пациентов», — сказал он.
На первом этапе планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия, они будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных. «Отбор lead-соединений будет осуществляться на основе их потенциальной активности и способности связываться с конкретными рецепторами, что критически важно для разработки таргетной терапии, — пояснил руководитель проекта. — В нашем случае — терапии для лечения гормон-рецептор-положительного рака молочной железы. Мы планируем использовать селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые способны разрушать рецепторы и предотвращать рост опухоли, а также новые модификации существующих молекул, способные улучшать их эффективность».
Индустриальным партнером проекта выступает компания «Химрар».