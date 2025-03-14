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В Узбекистане к празднику Навруз приурочат «Неделю молодежного туризма»

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 30 марта 2025 года пройдет «Неделя молодежного туризма», сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.

Источник: Sputnik.uz

20−30 марта 2025 года в связи с праздником Навруз Комитетом по туризму будут проведены мероприятия «Неделя молодежного туризма». В рамках недели мы приглашаем учащихся, студентов и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет посетить достопримечательности нашей республики.

говорится в сообщении

Для молодежи от 7 до 30 лет предусмотрены:

бесплатный вход в 182 святыни;

50% скидка на посещение музеев и мест паломничества;

20% скидка на размещение в гостиницах и пользование услугами организаций общепита по всей республике.

«Неделю молодежного туризма» организуют в соответствии с постановлением Президента от 30 апреля 2022 года «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма».