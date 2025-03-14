В Узбекистане к празднику Навруз приурочат «Неделю молодежного туризма»

20−30 марта 2025 года в связи с праздником Навруз Комитетом по туризму будут проведены мероприятия «Неделя молодежного туризма». В рамках недели мы приглашаем учащихся, студентов и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет посетить достопримечательности нашей республики.