В Узбекистане к празднику Навруз приурочат «Неделю молодежного туризма»

20−30 марта 2025 года в связи с праздником Навруз Комитетом по туризму будут проведены мероприятия «Неделя молодежного туризма». В рамках недели мы приглашаем учащихся, студентов и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет посетить достопримечательности нашей республики.
Для молодежи от 7 до 30 лет предусмотрены:
бесплатный вход в 182 святыни;
50% скидка на посещение музеев и мест паломничества;
20% скидка на размещение в гостиницах и пользование услугами организаций общепита по всей республике.
«Неделю молодежного туризма» организуют в соответствии с постановлением Президента от 30 апреля 2022 года «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма».