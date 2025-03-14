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18 оленей на самолете отправили в Якутск

Их доставили для участия в Съезде оленеводов.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Почта России

«Почта России» доставила 18 оленей из поселка Тикси в Якутск на IV Съезд оленеводов Якутии. Об этом сообщается на сайте компании.

Ценный груз сопровождали профессиональные оленеводы, которые весь полет внимательно следили за состоянием животных. В аэропорту Якутска заранее приготовились встречать «пассажиров». Сотрудники аккуратно разгрузили самолет, соблюдая все правила безопасности, чтобы олени чувствовали себя спокойно и комфортно.

С 18 по 20 марта оленеводы из Булунского улуса примут участие в IV Съезде оленеводов Якутии. Всего на съезд прибудут 250 делегатов из 20 районов республики, они представят свои достижения и обменяются опытом с другими участниками отрасли.

Во время мероприятия состоится конкурс на лучшую оленью упряжку. Также посетители Съезда смогут увидеть выставки фотографий «Мир кочевья» и детских рисунков «Северный олень», посетить ярмарку народных ремесел и республиканский конкурс «Кочевая семья».

В это время оленеводы примут участие в профессиональном соревновании и пройдут курсы повышения квалификации в Арктическом государственном агротехнологическом университете.

Ранее рассказали про кота, который приплыл из Турции в Россию.