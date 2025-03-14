В Иркутске на листьях лайма нашли опасного для сельского хозяйства вредителя

На листьях лайма, привезенных из Таиланда в Иркутск, таможенники обнаружили опасного вредителя — черную цитрусовую белокрылку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, такая находка впервые зафиксирована в регионе.
— Владельцу груза выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства. В отношении зараженной продукции будут приняты меры, предусмотренные законом, — прокомментировали в Управлении.
Благо, вредителя нашли еще до того, как он попал на прилавки магазинов. Отметим, белокрылка крайне опасна для сельского хозяйства, так как уничтожает многие виды растений. Она наносит значительный ущерб урожаю, снижая его качество и количество.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 53-летнего мужчину осудили на 14 лет за госизмену.