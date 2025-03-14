Врачи БСМП Челнов вернули сердце пациента к жизни с помощью импланта

«Плюс в том, что пациент очень быстро восстанавливается. Уже через шесть часов после проведенного вмешательства нет никаких ограничений, а примерно через неделю он может сам передвигаться и ухаживать за собой», — рассказал рентгенохирург Марат Шарафутдинов.