Лучшим учителем в Нижнем Новгороде признана Мария Лихолат

Он поблагодарил всех финалистов за талант, желание развиваться, верность профессии и любовь к детям. Среди них — учитель истории из гимназии № 136 Марк Князев, учитель физики из гимназии № 2 Илья Жаворонков, учитель математики из гимназии № 184 Елена Волгина, учитель географии из школы № 118 Никита Григорьев, учитель химии из гимназии № 13 Алина Шумилова, учитель иностранного языка из школы № 88 Екатерина Трушина и учитель начальных классов из гимназии № 25 Ольга Зимина.