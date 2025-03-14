Минтруда Беларуси заявило о сокращении списка работ, запрещенных для подростков. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что в новом документе будут указаны конкретные профессии. Уточняется, что это было сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам. Все дело в том, что порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ, а также определить, нет ли среди них запрещенных.
В Минтруда обратили внимание на то, что список запрещенных работ для несовершеннолетних будет существенно сокращен.
«В общей сложности для трудоустройства станут доступны более 160 рабочих профессий», — сказано в сообщении.
Отмечается, что список даст возможность подростками работать на полиграфическом производстве (в качестве оператора электронного набора и верстки, печатника, корректора, оператора электронного цветовыделения), на производстве продуктов питания. К примеру, кондитером, поваром, кулинаром.
Тем временем Минтруда Беларуси заявило о сокращении списка запрещенных для женщин работ.
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