Минтруда Беларуси заявило о сокращении списка работ, запрещенных для подростков

В ведомстве отметили, что в новом документе будут указаны конкретные профессии. Уточняется, что это было сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам. Все дело в том, что порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ, а также определить, нет ли среди них запрещенных.