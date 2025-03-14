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На реке Сюнь в Башкирии взорвали лед

Взрывные работы для ослабления льда продолжаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжаются взрывные работы для ослабления ледового покрова на реках. Как сообщили в МЧС региона, сегодня инженеры-саперы провели подрыв льда на реке Сюнь вблизи села Ябалаково, расположенного в Илишевском районе.

— Эти мероприятия были запланированы заранее. Взрывные работы проводятся для предотвращения образования ледовых заторов на реках и резкого повышения уровня воды, — пояснили в МЧС.

Ранее спасатели взорвали лед на реке Уршак. Саперные работы проводят в тех местах, где возможность ледовых заторов выше всего.

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