На реке Сюнь в Башкирии взорвали лед

В Башкирии продолжаются взрывные работы для ослабления ледового покрова на реках. Как сообщили в МЧС региона, сегодня инженеры-саперы провели подрыв льда на реке Сюнь вблизи села Ябалаково, расположенного в Илишевском районе.
— Эти мероприятия были запланированы заранее. Взрывные работы проводятся для предотвращения образования ледовых заторов на реках и резкого повышения уровня воды, — пояснили в МЧС.
Ранее спасатели взорвали лед на реке Уршак. Саперные работы проводят в тех местах, где возможность ледовых заторов выше всего.
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