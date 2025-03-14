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В Челябинской области 22-километровый участок трассы М-5 станет четырехполосным

В Челябинской области 22-километровый участок федеральной трассы М-5 «Урал» станет четырехполосным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что получено очередное положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы М-5 с 1705-го по 1727-й километр.

Это территория Саткинского района и Златоустовского городского округа.

Речь идет о реализации планов по переводу автодороги в четырехполосное исполнение с разделением транспортных потоков барьерным ограждением.

Проектом предполагается капитальный ремонт, включающий расширение моста через реку Куваши, установку современного освещения, строительство четырех разворотных петель.

Точные сроки начала капитального ремонта в рамках данного проекта будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур.